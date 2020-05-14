قياس حرارة وتعقيم.. إجراءات داخل دور الرعاية لحماية الأطفال من كورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الإجراءات المتبعة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي يتم تطبيقها داخل دور الرعاية والأيتام التابعة لها، وذلك حرصا علي صحة وسلامة الأطفال المقيمين بها.

وفيما يلي ترصد "الوطن"، أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل دور رعاية الأطفال، لحمايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد:

1- تقسيم الأطفال في مجموعات محدودة وتقليل الأعداد في كل غرفة، لتطبيق التباعد الاجتماعي.

‏2- تعقيم المبنى، وتعليق لافتات إرشادية للتوعية بمخاطر الفيروس.

3- منع خروج أي من الأطفال بالدار ومنع الزيارات.

4- إلغاء الرحلات أو الأنشطة الخارجية، واقتصار الأمر على إقامة ورش عمل داخل دور الرعاية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

5- إعداد برنامج لتأهيل العاملين، يرتكز على محورين، الأول حملات التوعية للمقيمين والعاملين، ومتابعة أحوالهم الصحية من وقت لآخر، والثاني إجراءات وقائية كعمليات التعقيم والتطهير التي تتم بصفة دورية.

6- قياس درجة حرارة الأطفال صباحا ومساءً، وعزل من يلتحق جديدا بالدار، لمدة 14 يوميا منذ وصولهم، حرصا على سلامة المقيمين.