"تجارية الإسماعيلية" تبحث تجهيز معرض السلع الغذائية بنادي المنتزه

التقي اليوم الأربعاء، إبراهيم خميرة ومصطفى أبو حديد، نائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مع اللجنة الاستشارية المكلفة بتجهيزالمعرض الدائم بنادي المنتزه برئاسة أحمد المصري نقيب المهندسين، وتم مناقشة الشكل النهائي للمعرض والترتيبات الخاصة بتوزيع المبنى والأدوار .

وأشار أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى أنة تم الانتهاء من تجهيز الشكل النهائي للمعرض الدائم بنادي المنتزه من قبل اللجنة، وتتم مراجعته حاليا من الغرفة تمهيدا لتقديمه لمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشاره، للبدء في التنفيذ فورالاعتماد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بضرورة إعادة النظر في المعرض الدائم للسلع الغذائية بنادي المنتزه بالشيخ زايد وتطويره بشكل يليق بتقديم خدمة مميزة للمواطنين بالمحافظة، مع وضع آلية للسيطرة على الأسعار وتوفيرالسلع بأسعارتنافسية، بمشاركة الغرفة التجارية ومديرية التموين بالمحافظة.