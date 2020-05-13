"الصحة" تطالب المواطنين عدم الإسراف في التسوق آخر أيام رمضان

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تعديل بعض السلوكيات خلال آخر أيام شهر رمضان المبارك، وقبل عيد الفطر.

ونصحت الوزارة بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك بعد إعلان الوزارة تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة، من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ المنظمة طرحت مجموعة من التوصيات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بينها التباعد الاجتماعي، وغلق المدارس والمساجد وغيرها، لتقليل انتشار الفيروس.

وأضاف فى تصريحات له أن المنظمة طولب منها تقييم المخاطر والإجراءات، وتفاوتت بين الدول لتطبيق الإجراءات بناء على دراستها للمرض داخلها، ومدى قدرة الأطقم الطبية والأنظمة الصحية على مواجهة المرض.

وتابع: بعض الدول قررت فرض الحظر الشامل، ونجحت في فترة زمنية في السيطرة على المرض، بينما وجدت بعض الدول أنّ الحظر الكامل لم يكن مفيدًا.