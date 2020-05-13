قيادي كردي: الحكومة التركية لم ترسل لنا أقنعة كورونا.. وتفرض الموت علينا

هاجم جميل بايق، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، النظام التركي، مؤكدا أنه لا توجد قوة في العالم تهاجم المقابر أو تدمر القبور إلّا الحكومة التركية.

وبحسب صحيفة أحوال التركية، فقد قال بايق، إن هذه السلطة تعني الموت للشعب الكردي فقط، ولكن لا شيء آخر، مضيفا أنّه طالما ظل حزب العدالة والتنمية في السلطة، فلن يرى العالم أي راحة "مشكلة كبيرة ضد الإنسانية".

وتابع أن الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ينظرون إلى وباء كورونا كفرصة للتخلص من الوضع السيئ.

وأشار إلى أنهم "لم يرسلوا أقنعة ولا أجهزة للشعب الكردي وكردستان"، لافتا إلى أنّه "يجب ألا يعتمد شعبنا على هذه الحكومة، ولا يجب أن يتوقعوا ذلك. هذه الحكومة ليس لديها ما تقدّمه للشعب الكردي، وهي لم تخدمه بل فرضت الموت عليه".