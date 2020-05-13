البحوث الإسلامية: الإحسان إلى الجار دليل على الإيمان وإيذائه إثم عظيم

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي تُنشر على موقع المجمع، وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

تناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الإحسان إلى الجار"، فهو أقرب الناس إلينا، وأسرعهم استجابة لندائنا، والجار له حقوق عظيمة حيث قرن الله عز وجل الإحسان إلى الجار بعبادته تعالى.

وأضاف "عياد" أن الجار اسم يطلق على الجميع، المسلم وغير المسلم، والقوي والضعيف، والقريب والبعيد، وإن تفاوتت المراتب فيما بينهما، إلا أن الإسلام أمر بالإحسان إليهم جميعًا.

وأوضح الأمين العام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجار من دلالات الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره"، بل أمر بمحبته، ومراعاة كف الأذى عنه، وجعل إيذاءه إثم عظيم.