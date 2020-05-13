إزالة تعديات على مساحة 22 فدانا ببحيرة المنزلة

شنت محافظة دمياط اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة، بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتم إزالة 3 حالات تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 22 فدان، وبكفر البطيخ تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بقرية الرياض على مساحة 66 متر مربع عبارة عن سور من البلوك الأبيض، وحالة أخرى بالمدينة على مساحة 120 متر مربع، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية 228 وعدد 13 طلب تصالح في مخالفات البناء.