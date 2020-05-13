صور.. محافظ دمياط تتفقد أعمال الرصف بكفر سعد والزرقا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

استهلت المحافظ تلك الجولة بمتابعة عملية الرصف بالأسفلت الجاري تنفيذها بطريق مدخل قرية الإسماعيلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، إذ وجهت إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بإعادة تنظيم وتخطيط الطريق وتوسيعه بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وإنشاء بلدورات على جانبي الطريق وبالوعات لصرف مياه الأمطار مؤكدة على التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة وتنفيذ الصيانة المطلوبة لها.

كما وجهت بسرعة إنهاء تلك الأعمال وإتمامها وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية في هذا الشأن، مشددة على مُنفذي تلك العمليات بضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وزارت محافظ دمياط قرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد لبحث شكوى الأهالي الخاصة بتهالك أعمدة الإنارة والتي تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة، إذ أكدت أنه تم التواصل مع قطاع كهرباء دمياط لبدء إحلال تلك الأعمدة فورا بأخرى جديدة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وواصلت جولتها بزيارة قرية دقهلة بمركز الزرقا، للتأكد من تنفيذ عملية الرصف بالأسفلت وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية، وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، ووجهت المحافظ إلى العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بالبدء في صيانة أعمدة الإنارة و الكشافات، كما تابعت أيضاً أعمال الرصف بالإسفلت الجارية بشارع الثورة بمدينة الزرقا للوقوف على معدلات التنفيذ و مدى جودتها والتي جاءت تحت إشراف طارق بدوى مدير مديرية الطرق بدمياط، حيث أمرت المحافظ بترميم الجانب الآخر من الطريق ورفع كفاءته وذلك لكونه أحد الطرق الحيوية بالمدينة.