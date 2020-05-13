مي عمر: مشاهدة "البرنس" ممتعة وجميع الأدوار أخذت حقها

أعربت مى عمر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الفتوة"، والذي يعرض حاليًا ضمن ماراثون دراما رمضان، مشيرة إلى أن شخصية "ليل" التي تجسدها جديدة ومختلفة عليها، كما أنها لم تشارك في أعمال تتناول هذه الحقبة الزمنية.

وعن المسلسلات التي تشاهدها ضمن الماراثون الدرامي، قالت إنها تشاهد "البرنس" الذي يقوم بإخراجه محمد سامي، مؤكدة أن المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، مشيدة بحجم الأدوار الموزعة بين أبطال العمل.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، وريم سامي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.