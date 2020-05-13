ماذا نفعل في العشر الأواخر من شهر رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

تحدث الشيخ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، قائلًا: "على الإنسان أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من شهر رمضان جد واجتهد".

وأضاف "شلبي" خلال حديثه بفيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك": "وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان شد مأزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وعلينا الجد والاجتهاد لعله يدرك ليلة القدر، تلك الليلة التي جعلها الله من أعظم الليالي ويكفي أنها خير من ألف شهر".