"تعليم كفر الشيخ" تجري تجربة لتفعيل خدمة الشباك الواحد

شهد المركز التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراء تجربة تفعيل خدمة الشباك الواحد، لخدمة المواطنين الكترونياً، بدلاً من الزحام بالمكاتب بديوان عام المديرية، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وسيفتتحه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم إجراء تجربة تفعيل خدمة الشباك الواحد بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي بالطرق الإلكترونية الحديثة، لتقديم الخدمات المتميزه للمواطنين، مشيرة إلى أن ما شهده مركز التطوير التكنولوجي مجرد تجربة، وسيبدأ العمل الفعلي له عقب افتتاح المحافظ له.

أكدت أن مركز الشباك الواحد سيقدم كافة الخدمات لكل المترددين وطالبي الخدمة من تعليم كفر الشيخ ،سواء تقديم الشكاوى والرد عليها، بالإضافة إلى كل ما يخص إدارة شئون العاملين، وإدارة شئون الطلاب، وإدارة خدمة المواطنين، مؤكدة أن نسبة الاستجابة للشكاوى والرد عليها بلغت 100%.

وقالت وكيل الوزارة إنه تم ضم مركز الشباك الواحد ماكينة لسحب الأرقام، وعدد من أجهزة الحاسب الألي، واستراحة للمترددين، مشددة على اتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات، مؤكدة أن المحافظ يتابع أعمال تجهيز المركز الذي أصبح جاهز لإستقبال المواطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، بمركز التطوير.