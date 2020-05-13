فيديو.. مفتي الجمهورية: تارك الصلاة صيامه صحيح

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن تارك الصلاة وحكم قبول صيامه، قائلا: "الصلاة والصيام والحج والزكاة هي أركان الإسلام وهي أعمدة الدين ولا يجب الإهمال بها، والتكاليف الشرعية بخصوص هذه الأركان واجبة على كل مسلم ومسلمة".

وأضاف علام، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن من يصوم بدون صلاة صيامه صحيح طالما أتينا بأركانه وشروطه وكل متطلباته الشرعية الصحيحة، فكل ركن من أركان الإسلام مستقل من حيث الصحة عن الآخر ولا تعلق بأحد الأركان بالآخر، فكل ركن متى أتينا به بشروطه فهو صحيح.

وشدد علام على أن قبول العمل من عدمه هو أمر مرجعه لله عز وجل، وندعو الله أن يتقبل منا ونوجه نصيحتنا للذي يترك الصلاة ولايصوم: "فليكن حرصك على الصوم وسيلة للحرص على الصلاة فليكن الصلاة والصوم قرناء، ونصيحتنا لكل من ترك الصلاة إعادة النظر مرة أخرى ويصلي ويقضي مافاته من صلاة".