وزير الصحة التركي: فيروس كورونا قد يجعلنا عبرة للعالم

حذر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، من تفشي فيروس كورونا في بلاده، وقال اليوم الأربعاء، إنه "إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا، فمن المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، ونكون عبرة للعالم بعد أن أصبحنا نموذجًا يحتذى".

وأعلن الوزير تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشار إلى تسجيل 58 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 3952 وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأفاد "قوجة"، بأن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف.

وأكد قوجة أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.