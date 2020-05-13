محافظ كفر الشيخ يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في رصف الطرق  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بمعايير الجودة خلال رصف الطرق الجارى تنفيذها، مشيراً إلى تشكيل لجان لأخذ عينات عشوائية من الطرق للتأكد من التزام المقاولين وأنه سيجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقاولين الذين ينفذون رصف الطرق دون الالتزام بالمعايير الفنية.

وطالب المحافظ، في تصريحات صحفية، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

اشار نور الدين، الى ان استكمال رصف الطرق، يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين، وضمن إعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وفى سياق متصل تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتهاء أعمال الرصف بعزبة سعد حمد بداية من المسجد الكبير حتي المدرسة الابتدائية بطول 180م، بالإضافة إلي أعمال الرصف بمنشأة على بطول 250م والعرض 7م، كذا رصف طريق الخوالد/ابو العزايم، كما تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بالإشراف علي استكمال رصف طريق صروه/ القلينى.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، رش طبقة mco بطريق السيد خليل، كذا رصف طريق السيد خليل، فيما تابع استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي أعمال رصف طريق اصلاح السخاينة بقرية برنبال، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.