الإمارات تعلن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 6523، موضحة أنه تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وكانت الصحة الإماراتية، أعلنت أمس إجراءها أكثر من 32 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 19 ألفا و661 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203 حالات، بالإضافة إلى تسجيل شفاء 631 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 6012 حالة.