صور.. إفطار جماعي لعاملين ببنك في الإسكندرية يثير غضب الجيران

رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، ومن بينها منع التجمعات، إلا أن هناك مخالفات جسيمة يرتكبها البعض ضاربين بهذه الإجراءات عرض الحائط، كان آخرها تنظيم إفطار جماعي في حي اللاتيني بالإسكندرية.

واستجابة لحملة جريدة "الوطن"، للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، تحت عنوان "امسك مخالف"؛ أرسل عدد من القراء فيديو وصورًا، أوضحوا فيها أنها لموظفين بأحد البنوك الخاصة في شارع إبراهيم عبد السيد بالحي اللاتيني بالإسكندرية.

وأعرب سكان الحي الذين أرسلوا الفيديوهات والصور، عن استيائهم من المشهد الذي رُصد خلال موعد الإفطار.

ويأتي الإفطار بعد أيام من إصابة 11 فردًا في نهاية شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، إثر تجمع 12 من أسرة واحدة مع اتباع الإجراءات الطبية والوقائية، ورغم ذلك أصيب الجميع باستثناء الأب بالفيروس المستجد، وكان من بينهم أطفال.

وكان أدهم النجدي، أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمنوفية، قال أمس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "عزمنا أخي الكبير على الإفطار يوم 30 أبريل، ورغم أن البيت كبير وقعدنا في أماكن متفرقة إلا أننا أصبنا بالفيروس"، مؤكدًا أن جميع المصابين محتجزون في مستشفى العزل بكفر الزيات.

وتابع: "والدى فقط بمستشفى الحميات بشبين الكوم لأنه نتائجه سلبية، ولكنه يعانى من التهاب رئوي"، موجهًا رسالة إلى كل الشعب المصري: "محدش يتحرك من بيته ونتبع تعليمات وزارة الصحة".

ومع ذلك، ورغم تحذيرات الحكومة المتتالية، إلا أن مخالفات تتعلق بالأجواء الرمضانية قد رُصدت، بسبب رفض بعض المصريين التخلي عن طقوسهم في هذا الشهر الفضيل.

وفي يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، انتشرت بكثافة صور من مدينة الرحاب، يظهر بها العشرات يتناولون السحور الأول لشهر رمضان المعظم في الهواء الطلق، ما أثار غضب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل وفاة 12 حالة جديدة.