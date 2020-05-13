متسول النزهة عن "سيا": أهل الخير اشتروا لي العربية عشان أتحرك بيها

"أهل الخير اشتروا ليا العربية عشان أعرف اتحرك بيها، وهي مجهزة للمعاقين".. هذه الكلمات ملخص اعتراف متسول النزهة أمام المباحث قبل أن يحال إلي النيابة العامة للتحقيق معه.

واعترف المتهم بممارسة هذا النشاط منذ سنوات، وأنه اختار منطقة النزهة الراقية لاستعطاف المارة خاصة وأنه صاحب إعاقة، مشيرًا إلى أن المبلغ المضبوط حصيلة عمله اليومي، وأنه فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه.

وقررت نيابة النزهة مصادرة النقود المضبوطة مع متسول النزهة وقدرها 1420 جنيهًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول نشاط المتهم، وتحفظت على السيارة ومراجعة المرور بشأن التراخيص الخاصة بها، وموافاة النيابة بتلك النتائج.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شخص ادعى أنه معاق، يجلس على كرسي متحرك بميدان الحجاز، وذلك بعد تداول عدة صور له وهو يترجل من سيارة ملاكي ثم يجلس على الكرسي. وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة النزهة من القبض على المتهم، أسفل كوبري ميدان الحجاز الجديد لاستجداء المارة، وبحوزته 1420 جنيهًا، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.