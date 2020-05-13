محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد حالات المتعافين من كورونا إلى 14 حالة

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 14 حالة وذلك بعد تعافى حالتين جديدتين ووصولهما للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي باسنا في محافظة قنا، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 42 حالة إيجابية حتى اليوم.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيجري تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى يوميًا تعقيم وتطهير منازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والاحياء والشوارع الخاصة بالحالات المخالطة لها، كما تم التنسيق مع العمد والمشايخ وقوات الأمن لإلزام المواطنين بالحجر الصحي لافتًا أن هناك غرامات مالية على المخالفين.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حالات التعافي إلى 12 حالة بعد أن كانت 10 حالات وذلك بعد تعافي حالتين وخروجهما من مستشفيات العزل بمركز أبو تيج في أسيوط ومركز اسنا في محافظة قنا.