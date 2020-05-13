صرف 2 مليون و876 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

واصلت مكاتب البريد وفرع البنك الزراعي المصري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن عمليات الصرف مستمرة للعمالة غير المنتظمة حتى باكر الخميس الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، وبلغ إجمالي المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن 5753 مستفيدًا.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة حتى الآن للعمالة غير المنتظمة بلغ 2 مليون و876 ألف جنيه.من جانبه أكد سعيد هريدي، مدير عام البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، صرف مبلغ مليون 98 ألف جنيه لعدد 2196 من العمالة غير المنتظمة على مستوى الأفرع، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا مستمرة على مستوى جميع الأفرع التي تقدم خدماتها للعمالة غير المنتظمة وغيرها من العملاء لدي البنك.