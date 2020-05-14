مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 مايو الحالي، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:10