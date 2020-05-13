تامر أمين: "عمارة يعقوبيان" اسكتشات مجمعة.. والزعيم لا يغضب من نقدي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لم تحدث بينه وبين الزعيم عادل إمام مشكلة بسبب انتقاده لدوره في مسلسل "عمارة يعقوبيان" وتابع قائلا: "الزعيم مزعلش، وهو بيعشقني زي ما أنا بعشقه".

وأضاف "أمين"، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه وبشكل دوري يقوم بمقابله الفنان عادل إمام في الساحل بمنطقة مارينا: "مش بيحلاله القعده غير لما أكون قاعد جنبه ونقعد نتشاكس، وبينا ود"، موضحا أن فيلم "عمارة يعقوبيان" من وجهة نظره مجرد "اسكتشات مجمعة"، وتابع: "كان ممكن يعمل فيلم تسجيلي عن العمارة".

وأكد "أمين" أن فيلم "عمارة يعقوبيان" هو تأليف الكاتب علاء الأسواني: "أنا واخد موقف من العمارة والشارع اللي فيه العمارة".