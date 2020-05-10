شيخ الحارة يحرج عمر كمال: كنتوا شاربين إيه لما عملتو فيديو كورونا؟

نفى المطرب عمر كمال، تناوله أي نوع من الخمور أو المخدرات هو وصديقه المطرب الشعبي رضا البحراوي أثناء تصوير فيدي السخرية من فيروس كورونا.

واتهم شيخ الحارة المطرب عمر كمال خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بأنه ورضا البحراوي "كانوا مبسوطين شوية وانتوا قاعدين في فيلا في أكتوبر" وحينما نفى كمال تناوله أي مشروبات خمور أو مخدرات رد عليه شيخ الحارة قائلًا: "لا الكلام ده تقوله للست نوسة متقوليش أنا ومتحلفش وبلاش حلفان".

وتحدث عمر كمال عن كواليس الفيديو الذي سخروا فيه من فيروس كورونا عن أنهم قاموا بالفيديو كنوع من أنواع "الهزار" والتمثيل مشيرًا إلى أنه نشر الفيديو قبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية وحذفه بعد نشره بـ10 دقائق.