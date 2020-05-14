الأعلى للإعلام يحذف برنامج رامز من تقرير الأسبوع الثاني لرصد المخالفات

تلقت اللجنة الفنية المكلفة برصد الأعمال، التي تعرض في شهر رمضان، تعليمات بحذف جميع برامج المقالب التي رصدتها في الأسبوع الثاني، ومن بينها برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر، بالإضافة إلى برنامج شيخ الحارة والجريئة، الذي تقدمه إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، وبرنامج البروفة الذي يعرض على قناة النهار.

وعلمت "الوطن"، أنه قبل إقرار تقرير الرصد الخاص بالأسبوع الثاني لشهر رمضان، صدرت تعليمات أثناء اجتماع لجنة تقييم الشاشات الأحد الماضي، بحذف برنامج رامز من التقرير.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، "كيف نقول إن المجلس ليس له سلطة على قناة mbc مصر ونرصد أعمالها"، بينما لم تصدر تعليمات بإزالة المسلسلات المعروضة على القناة ذاتها، من تقرير رصد المخالفات، وتم الاكتفاء بإزالة برنامج رامز ضمن برامج المقالب، التي لم يعد يشملها التقرير.

ورغم تأكيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا سلطة له حتى الآن على قناة mbc مصر، فإنه تبين من تقرير الرصد الخاص بأول أسبوعين لشهر رمضان، أن لجانه الفنية رصدت 118 ملاحظة ومخالفة، على 5 مسلسلات تبث عبر القناة، إضافة إلى برنامج "رامز مجنون رسمي"، بواقع 73 ملاحظة بالأسبوع الأول، و45 ملاحظة بالأسبوع الثاني.

وقال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما، "نحن مع المشاهد المصري، والدراما دراما مصرية والممثلين مصريين، فيجب رصدها لصالح المشاهد المصري".

وتابع لاشين في تصريح خاص لـ"الوطن"، "نحن نتحدث بوجهة نظر مجتمعية، وليس من اللازم أن يكون الشكل عقابيا فقط"، لافتا إلى أنه بالتالي، لا يوجد تناقض في رصد الأعمال المعروضة على القناة "لأن ذلك حق المشاهد المصري" بحسب وصفه.

وكان المجلس أصدر بيانا أكد فيه، أنّ "إم بي سي مصر"، ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية، أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه، سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها، حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي، مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها، قبل انتهاء مهلة الشهور الست في 16 أغسطس المقبل، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.

ورصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملاحظات على 5 مسلسلات تعرضها القناة، في أول أسبوعين كالتالي: "اتنين في الصندوق" 25 ملاحظة، "ونسني" 25 ملاحظة، "سكر زيادة" 6 ملاحظات، "اللعبة" 13 ملاحظة، "لعبة النسيان" 7 ملاحظات.

كما رصد التقرير الذي حصلت عليه "الوطن"، 42 ملاحظة على برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، بواقع 30 ملاحظة في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان، وتبيّن من الرصد أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، بينما تم رصد 12 ملاحظة في الأسبوع الثاني.