"لبس عيدك عندنا".. معرض خيري للأسر الأكثر احتياجا بالغردقة

نظمت مؤسسة غردقة الخير، اليوم الأربعاء، معرضا خيريا يضم مجموعة كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة لتوفير الملابس للأسر الأكثر احتياجآ بالمجان ويستمر حتي يوم 24 مايو الحالي وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

قال رضا النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غردقه الخير، في تصريح لـ"الوطن"، إن المعرض يأتي في إطار مساعدات مؤسسات المجتمع المدني للأسر الأكثر احتياجا لافتاً إلى توفير الملابس للأسر والمعرض، ولعدم وجود تزاحم بين الزوار سمحنا فقط لكل خمسة أشخاص تدخل المعرض لتختار ما يلزمها وعقب الانتهاء تدخل المجموعة الثانية وهكذا.

وأكد محمد مختار، المدير التنفيذي للمعرض أن الملابس المستعملة تم غسلها ثم جرت عمليه الكي، وتم تعقيمها، إضافة للملابس الجديدة، ووفرنا سيارات سياحية لنقل الأسر من مقار سكنهم حتى المعرض والعوده حتى لا يتحملون تكاليف المواصلات.

وأشار محمود دار، الأمين العام للمؤسسة، إلى أن المعرض يستهدف المئات ويقام للعام السادس علي التوالي للأسر الأكثر احتياجا.

كانت افتتحت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم المعرض الخيري لمؤسسة غردقة الخير لتوزيع الملابس علي الأسر الاكثر احتياجا بمدينة الغردقة يرافقها رضا النجار رئيس مجلس إدارته مؤسسه غردقة الخير، مؤكدة أن المحافظة تشجع أي مشروع يهدف إلى خدمة المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجا خاصة.