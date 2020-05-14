أسامة أبوالعطا: أتعامل مع الفن باعتباره لعبة

نجح الفنان أسامة أبوالعطا، الذى يجسد شخصية المحامى صلاح طعيمة، الذى يسعى لإثبات عملية النصب التى تعرض لها عمه «غزال» قبل وفاته من خلال عصابة نيللى كريم وآسر ياسين بمسلسل «بـ100 وش»، فى جذب الأنظار إليه، وأصبح هذا الدور محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب أدائه «السلس»، وطريقته الساخرة فى الكلام، بالإضافة إلى عبارته الشهيرة «أيوة يا مراد» و«يا واجعة رووبة».

وقال أسامة أبوالعطا، لـ«الوطن»، إنه سعيد جداً بردود الأفعال الإيجابية التى حققها دوره فى «بـ100 وش»، مضيفاً: تابعت جميع التعليقات وكل الكلمات التى تم كتابتها على السوشيال ميديا «كلمة كلمة» ولم أترك عبارة واحدة لم أقرأها بالرغم من كثرتها، وجعلتنى فى حالة من الانتشاء والسعادة، وممتن لكل من كلّف نفسه وبذل مجهوداً للتعبير عن إعجابه بدورى. وعن اختياره للدور، قال «أبوالعطا» إن الترشيح جاء من قِبل المخرجة كاملة أبوذكرى، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها معها كممثل، ولكن سبقها مسلسل «ذات» ومسلسل «سجن النساء». وفيما يتعلق برسم تفاصيل الشخصية، أوضح «أبوالعطا»، أنه يقوم بقراءة السيناريو، والوقوف على وضع الشخصية وموقعها ومدى تأثيرها، بخلاف تصور المخرجة ورؤيتها: «اشتغلت على المحامى صلاح، وطريقتى فى الكلام بالمسلسل ليست لها علاقة بمحافظة بعينها».

وقال إن أسلوبه فى الحديث فى مسلسل «بـ100 وش» جاءت من خبرات الحياة ولقاءاته بالبشر، خصوصاً أن مصر مليئة باللهجات المختلفة والمتنوعة والجاذبة، مشيراً: «ولولا تنمر البعض بشأن اللهجة، كان سيكون لدينا كنوز من هذه اللهجات، لأن فى ناس بتشترى دماغها، وتتكلم بطريقة قاهرية، حتى لا يصيب أحدهم التنمر ويقولوا عليه فلاح ومش عارف إيه، بالرغم من ضرورة الاعتزاز بأصولنا، كما فعل الشاعر عبدالرحمن الأبنودى».

وأشار «أبوالعطا» إلى عمله بالإخراج من الأساس: «أنا خريج المعهد العالى للسينما قسم إخراج، وأعمل منذ 18 عاماً مخرج منفذ فى السينما المصرية، وشاركت فى عدد كبير من الأفلام مع عشرات المخرجين.

واستطرد «أنا ممتن لكل من احتفى بى ولكل من سأل عن عدم وجودى بشكل مكثف كممثل، وبصراحة محدش يقول تعالى أمثل وأقوله لاء، التمثيل والإخراج مهنتى ودراستى، وأتعامل مع الفن كله باعتباره لعبة بغرض الاستمتاع والإبداع والتواصل الإنسانى مع الناس، وبفرح لما حد يقول أسعدتنا أو ضحكتنا، كلها معانى جميلة تقول إن التواصل تم بالفعل».

وقال «أبوالعطا»، إنه تلقى اتصالات وإشادات من مبدعين وأدباء وكتاب، وجمهور بمختلف فئاته وبالرغم من تلقيه إشادات فى أعماله السابقة ولاقت استحساناً من النقاد والجمهور، مثل فيلم «على معزة وإبراهيم»، إلا أنه يقول: شخصية المحامى صلاح طعيمة، جعلت الناس تعرفنى أكثر، فى ظل ظروف العرض و«لمّة» المشاهدين أمام التليفزيون، فضلاً عن المساحة التى تم منحها للدور. وقال «أبوالعطا» إنه بسبب دوره فى «100 وش»، انهالت عليه طلبات الصداقة على مواقع التوصل الاجتماعى «فيس بوك»، مضيفاً: كان لدىّ على حسابى الخاص نحو ألف شخص من أصدقائى السينمائيين الذين أعرفهم، ولكن بعد شخصية صلاح أصبح لدىّ 5 آلاف صديق و5 آلاف أخرى طلبات صداقة، ولا أستطيع قبولهم، مفيش مكان خلاص، الحقيقة أنا مبسوط جداً.