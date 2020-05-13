تنتج 90 ألف بيضة يوميا.. تضارب القرارات يوقف محطة إنتاج البيض في طنطا

قرارات متضاربة بين التكهين وإنشاء مزرعة تسمين وتربية دواجن أو تطويرها واستمرارها في إنتاج البيض على مدار الـ 5 سنوات الماضية تسببت في توقف محطة إنتاج البيض بطنطا، منذ قرار غلقها بعد تجاوز خسائرها الـ 10 ملايين جنيه في أخر سنوات عمل لها.

سلسلة القرارات بدأت في 2015 بعد قرار بغلق المحطة إثر خسائر تجاوزت الـ10 ملايين جنيه، وفي منتصف 2019 صدر قرار من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق، بتشكيل لجنة لتكهين المحطة ثم قرار لإنهاء إجراءات التكهين وإنشاء اكبر مزرعة تسمين دواجن قبل نهاية العام الماضي ولكن جاء تغير حركة المحافظين ولم يتم شيء في المحطة.

وجاء الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الحالي، وقرر إلغاء قرار تكهين المحطة وتحويلها إلى مزرعة تسمين وقرر الإبقاء على نشاطها في إنتاج البيض والعمل على تطويرها سريعا، ورغم مرور شهور لكن لم يحدث شئ حتى الآن، ما جعل المحطة تواصل خسائرها وعدم استفادة الدولة من مشروع ضخم ينتج يوميا 90 ألف بيضة وسنويا أكثر من 30 مليون بيضة، كانت بورصة بيع البيض في مدن ومراكز المحافظة والكل ينتظرها من أجل تحديد سعر البيع اليومي، وغلقها كان له تأثيرا كبيرا في ارتفاع أسعار البيض بالأسواق.

ويعود إنشاء المحطة إلى العام 1982 بمنحة من دولة ألمانيا، على مساحة 14 فدانا، وتم تقسيمها إلى مناطق، منطقة العنابر، وتضم عنبرين بطاقة استيعابية 50 ألف كتكوت، وتم تربية الكتكوت من عمر يوم حتى 21 اسبوع وتصبح دواجن بياضة، يتم فيهما تربية الكتكوت حتى مرحلة البيض، ثم نقلهم وتنقل عقب ذلك إلى عنابر البيض وعددهم 6 عنابر، وتظل فيها الدواجن تنتج بيض المائدة حتى عمر 82 أسبوعا ثم بيعها لحم في مزاد علني، والمنطقة الثانية: بها مصنع لإنتاج الأعلاف، وصيدلة بيطرية، وكانت تنتج المحطة سنويا مليون بيضة بواقع 90 ألف بيضة شهريا.

الإهمال وعدم القدرة على مواكبة التطور الذى شهدته الثروة الداجنة خلال السنوات الأخيرة وعدم تطوير الماكينات منذ تاريخ إنشائها، كان سببا في أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وغلقها في النهاية في انتظار من يعود الى ماكينتها وعنابرها النور مرة أخرى.