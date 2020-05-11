إيقاف صرف مستحقات مقاولي الرصف بحي ثان طنطا لعدم مطابقة المواصفات

قرر الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إيقاف صرف جميع مستحقات عدد من المقاولين المسؤولين عن رصف شارع القذافي و4 شوارع أخرى بحي ثان طنطا لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وذلك وفقا لتقرير اللجنة الفنية للاستلام الابتدائي واكتشاف ظهور عيوب بأعمال الرصف مما يمثل إهدارا للمال العام وضياع الجهود المبذولة في رصف شوارع المدينة وتم إخطار الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور إسلام أبو النجا مستشار محافظ الغربية للطرق بذلك.

وأشار الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا إلى أنه تم اكتشاف عيوب كثيرة من قبل مسؤولي الحي ورفض استلام الطرق حتى يتم تلافي تلك العيوب وإعادة رصف الشوارع من جديد طبقا للاشتراطات الفنية السليمة، ومعاينة اللجنة الفنية المتخصصة بالمحافظة لها وإجراء اختبارات لطبقة الأسفلت بها من قبل لجنة من كلية الهندسة بجامعة طنطا وذلك بالتنسيق مع الدكتور إسلام أبو النجا مستشار الطرق بمحافظة الغربية وإعادة رصف 5 شوارع على نفقة المقاولين المسؤولين عنه.

وأضاف "رئيس حي ثان طنطا" أنه فور صدور قرار إيقاف صرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن الصرف بـ5 شوارع بحي ثان طنطا قام المقاولون وعلى نفقتهم بالبدء في إعادة رصف الشوارع مرة أخرى طبقا للمواصفات الفنية وملاحظات الحي ولن تتم الموافقة على صرف مستحقاتهم إلا بعد معاينة وموافقة اللجنة الفنية للطرق بالمحافظة حفاظا على المال العام.

جدير بالذكر أن أعمال الصرف التي تم إيقافها بخمسة شوارع بحي ثان طنطا كانت تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة وتم إيقافها من قبل حي ثان طنطا بعد ظهور عيوب بها.