بعد توقف تصدير الغاز.. القيمة المضافة الحل الأمثل لاستخدامه في مصر

شهدت أسعار المواد البترولية انخفاضا حادا خلال الفترة الماضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله وركود حركة البيع والشراء بسبب قلة الطلب على الوقود.

وطال هذا الأمر أيضا أسعار الغاز الطبيعي خاصة وأن اسعاره ترتبط بمعادلة سعرية مع أسعار خام برنت فبهبوط سعر الخام انخفضت أيضا أسعار الغاز.

وأثر هذا علي مصر بشكل كبير خاصة وأنها دولة مصدرة للغاز أنها تسعي للتحول الي مركز إقليمي للطاقة.

حيث أوقفت الدولة تصدير الغاز للخارج خاصة وأن سعره انخفض لأقل من سعر التكلفة بكثير ودون الحد الادني المحدد لسعر البيع.

ولكن يتمتع الغاز الطبيعي بمواصفات كثيرة تجعله يدخل في العديد من الصناعات ومنها البتروكيماويات والتي يتم من خلالها تصنيع المواد المستخدمة الأدوية والدهانات والمطاط وصناعة السيارات، كما أنه يتم العمل به في محطات توليد الكهرباء.

ولذلك تستطيع مصر الاستفادة منه بشكل كبير خاصة وأنها تمتلك العديد من مصانع البتروكيماويات والتي تقوم بعملية تنقية الغاز واستخراج وتحويل لمواد أخري تدخل في العديد من الصناعات الهامة والتي تمثل القيمة المضافة للغاز.