"الوطن" تنشر التقارير الطبية.. ضغط العمل بـ"عزل بلطيم" يفقد طبيب بصره

منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يروي قصة فقدان طبيب مستشفى عزل بلطيم محمود سامى قنيبر بصره إثر ارتفاع ضغط الدم خلال عمله بمستشفى العزل، جذب تفاعل المئات معه مطالبين بتدخل الدولة لعلاج بطل الجيش الأبيض.

محمود سكران، الحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، وأحد أقارب الطبيب روى حكايته عبر منشور مطول على موقع "فيس بوك"، مطالباً بتدخل الدولة لعلاج قريبه، قائلاً "ده الدكتور محمود سامي، ابن عمتي، والصورة دي من إسكندرية النهارده، واحنا عند دكتور العيون التاني، بعد ماكان في القاهرة، امبارح برضو عند دكتور العيون، الموضوع مش موضوع صورة لكن هاخد من وقت حضراتكم دقيقة واحكيلكم قصة صغيرة الدكتور محمود سامي، دكتور بمستشفى عزل بلطيم، والمسؤول عن علاج حالات الكورورنا، والمفروض إنه جندي في جيش مصر الأبيض".

وأضاف في منشوره، "طيب الجندي ده حضرتك زادت عندهم الحالات في يوم، واضطروا أنهم يقعدوا 6 ساعات وده أثر على محمود، إنه لما روح حس بإجهاد شديد جدا رفع عنده الضغط، وطبعا زملاؤه عملوا اللي يقدروا عليه علشان ينزلوا الضغط، إلى أن فقد وعيه تماما وحبوا ينقلوه الحامول، طبعا مكنش في مكان حولوه للعناية بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، وطبعا كان يوم جمعة وكان لازم يعمل أشعة بس لك أن تتخيل أننا في أيام الطوارئ دي ودكتور زي ده يتقاله المستشفى العام أجازة والكلام وصل للمسؤولين طبعا ومحدش عمله حاجة".

وتابع أن الدكتور محمود، فاق من وعيه وللأسف فقد بصره آه والله زي مبقولك نظره راح ورحنا الرمد ومحدش فاده والموضوع زاد وأثر على رجله لكن لما رحنا بيه لدكتور خاص في القاهرة قاله في أمل بس الله أعلم هتاخد وقت قد إيه وده نفس الكلام من دكتور إسكندرية إللي ليهم كل الشكر طبعا على اهتمامهم.. السؤال هنا دكتور زي ده ميستحقش عربيه إسعاف مجهزة تنقله؟، دكتور زي ده ميستحقش يكون ليه مكان نضيف زي مستشفيات الجامعة؟، دكتور زي ده ميستحقش يجيله دكاترة على مستوى حالته تشوفه وترعاه طيب؟، مصاريف علاجه ميستحقش تكون من الدولة ومن داخل المستشفى؟".

وواصل، "هو احنا مش في طوارئ ولا الطوارئ ليها ناس وناس، معلش خدت من وقتكم كتييير بس حبيت اعرفكم وهعرفكم كل حاجه بتحصل سواء إيجابية أو سلبية مع الدكتور محمود لحد مايقوم بالسلامة ونشوف بنفسنا معاملة الدولة ووزارة الصحة مع دكتور سايب أهله بالشهور علشان حبه لمهنته وعلشان حبه لمساعدة الناس ياريت نشير علشان نساعد الدكتور محمود وندعيله ربنا يرجعله بصره ويقوم بالسلامة من تاني لو في إيدينا حاجة نعملهاله".

"الوطن" تنشر التقارير الطبية بحالة قنيبر

وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، بأن المريض وصل إليه لايبصر وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.

نقيب أطباء كفر الشيخ: الطبيب أصيب بجلطة في شريان العين

من جانبه قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، إن الطبيب تعرض لحالة مرضية مفاجئة أفقدته بصره، وجرى نقله للعناية المركزة، مشيرا إلى أنه أصيب بارتفاع في ضغط الدم أثناء عمله بالمستشفى، وحاول زملاءه إسعافه، ومع مرور الوقت ساءت حالته الصحية، ومنها تعرضه لفقدان البصر.

وأشار إلى أنه جرى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، حيث تم أخذ مسحة له معتقدين أنه تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" لكن تبين سلبية النتيجة، وكشفت الأشعة التلفزيونية عن إصابته بجلطة في شريان العين، وجار العمل للوقوف على تحديد أسباب إصابته، مؤكدًا أن النقابة تقدم له كافة أوجه الدعم، وجرى إخطار النقابة العامة بالقاهرة

محافظ كفر الشيخ يوجه مدير العلاقات العامة للاطمئنان عليه

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب، والاطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ اللازم نحو علاجه وأنه يتابع مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.