عاجل.. رئيس الوزراء السوداني ينفي وجود أي اتفاق لإقالة وزير الصحة

نفى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وجود أي اتفاق أو توصية من أي جهة بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، في تصريحات صحفية بمنصة كورونا، بدار الأطباء اليوم، إن وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم دخل فى اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء استمر إلى الساعة الرابعة من عصر اليوم، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السودانية قبل قليل.

وجرى تداول أنباء عن إقالة وزير الصحة السوداني اليوم، إثر التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء السوداني إشادته بأداء الوزارة في التعامل مع الأزمة.

وقال وزير الإعلام إن قرار الإقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء، وشدد على التفاهم والعمل المشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم: "نستمع إلى ملاحظات أداء بعضنا البعض وليس في هذا شيء طالما يحكمنا الهدف الواحد وهو خدمة القضايا الوطنية".

وأضاف أنه وفي هذا الإطار، عقد اجتماع شارك فيه ممثلو مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير، لمناقشة قضايا المصفوفة، وفي نهاية الاجتماع، أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة فيما طالب بعض الأعضاء في الاجتماع بإقالة الوزير، وكان الرد بأن هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لكن تم الاستماع لتلك الملاحظات.

وقال فيصل، إن وزير الصحة ليس فوق النقد أو المساءلة، مثله مثل بقية الوزراء، منوها بأن كل الوزراء أتت بهم ثورة ديسمبر المجيدة، وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة، مجددا تأكيد ثقة مجلس الوزراء في وزيرالصحة والكوادر الطبية بالبلاد.

وتابع: "اليوم نشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بإقالة وزير الصحة"، مبينا أن الوزير شارك في جلسة مجلس الوزراء كما دخل في اجتماع مشترك مطول مع رئيس الوزراء.