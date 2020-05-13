فارس كرم يفوز على السقا في حلقة اليوم من "أغلب السقا"

حل الفنان فارس كرم، ضيفا في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، ويعرض على فضائية Mbc masr.

وقال الفنان كرم فارس، إن الفنان أحمد السقا "رياضي أكثر مني، وأنا من أشد المعجبين به، ليرد الآخر، فشر أنا اللي من أشد المعجبين بك"، وعلقت رزان: "أنا واقفة النهاردة بين فارسين وعاوزين نولعها"، وغنى كرم "الليلة بدنا نولعها يا ليل كرمالي تعالي، وغني أغنية أخري طلبها منه السقا ليه بتقصر تنورة".

وبدأ النجمان لعبة "كرة القفص"، وتغلب عليه السقا بنصف دستة أهداف في هذه اللعبة، وأيضا في لعبة سباق السيارات بالأيدي، وفي المقابل تغلب عليه كرم، في لعبة الكلام بالمقلوب، من خلال الضغط على الزر بشكل أسرع.

كما تغلب السقا أيضا، في لعبة حدوة الحصان، وفي النهاية فاز كرم بالحلقة، وتعانق النجمان، وسط تشجيع من رزان قائلة: "عناق الجبابرة".