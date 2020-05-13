رئيس مدينة سيوة يتفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على توافر أكياس الدم والمستلزمات الطبية

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، خلال زيارته مستشفى سيوة المركزى عن توافر أكياس الدم وجميع فصائلها فى ظل حالة الطوارىء التى تشهدها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتفقد "الحصيوي"، يرافقه أحمد على باغى سكرتير مركز سيوة ورؤساء القرى، أعمال رش وتطهير مستشفى سيوة المركزى وقسم الأشعة والمعمل وبنك الدم و قسم الطوارئ، كما تفقد مخازن المستشفى والاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابع تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لمجابهة حالات الطوارئ.

وأكد ضرورة انتظام الرش والتطهير الدورى لجميع أقسام المستشفى موجهاً بتكثيف جهود النظافة العامة بالمستشفى، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها وكذلك الإدارة الصحية بسيوة.