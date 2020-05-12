في حملة إزالة.. مجلس سيوة يسترد 100 فدان من أراضي الدولة

ترأس اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، حملة مكبرة لتنفيذ قراري إزالة رقم 37 بقرية أبوشروف على مساحة 56 مترا مربعا من المباني، ومساحة 45 فدانا من الأراضي الزراعية.

وقال الحصيوي، اليوم، إن الحملة تعد استمرارا لجهود محافظة مطروح في الحفاظ على أراضي الدولة، وتنفيذ سلطة القانون مع إزالة التعديات في مهدها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، خصوصا مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الحملة نجحت في استرداد 55 فدانا بواقع 4 طلبات تقنين، لم يجر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين، ولم يجر التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات، وهي من أملاك الدولة؛ ليصبح إجمالي ما جرى استرداده، اليوم، 100 فدان أرض ملك الدولة.