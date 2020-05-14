اليوم.. آخر موعد لصرف منحة "كورونا" للمرحلة الأولى

تنتهى منافذ البريد وفروع بنك التنمية الزراعى، اليوم، من صرف منحة الـ500 جنيه، للمتخلفين من المرحلة الأولى، حيث من المقرر أن يتم صرف المنحة للعمال المضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان، أمس، إن الدفعة الثانية سيتم الإعلان عنها قبل عيد الفطر المبارك، وسيكون الصرف بكارت ذكى مسبوق الدفع مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.

وأوضح الوزير أن كل مستحق للمنحة يجب أن يصطحب معه تليفونه الشخصى المسجل عليه الرسالة النصية التى تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومى، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بتلك الإجراءات، وذلك لعدم التزاحم وضماناً لسلامة المستحقين، موضحاً أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

ولفت الوزير إلى أن إجمالى المستحقين للمنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون، و37 ألفاً، و324 مستحقاً، وإجمالى مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل وصل إلى مليار و18 مليوناً و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم مما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التى تم تحديدها بمعرفة اللجنة والوزارة المختصة بذلك.