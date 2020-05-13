كامل الوزير: ننشئ مصنعا لتصنيع وسائل النقل بشرق بورسعيد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن العمل جار لإنشاء مصنع مصري كبير جدا في منطقة شرق بورسعيد لتصنيع كل وسائل النقل، وخصوصا الكهربائي منها.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هذا المصنع يتم إنشاءه كي لاتضطر مصر لانتظار تأخر الاستيراد من الخارج في ظل الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا.

وكشف الوزير أن إنشاء هذا المصنع باستثمارات وأموال مصرية بمعاونة وخبرة شركات عالمية، وسيكون من أكبر مصانع الشرق الأوسط كي نعتمد على أنفسنا في مجال التصنيع.