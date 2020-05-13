"زاره كامل الوزير 3 مرات".. تعرف على مشروع كوبري المديرية ببني سويف

يعد مشروع إنشاء كوبري مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف، من المشروعات المهمة التي تولي لها الدولة أهمية كبرى، نظرا لما يحققه المشروع من خفض التزاحم المروري بالميدان، ورفع معاناة المواطنين من طول فترة الانتظار أمام المزلقان، الذي يتم غلقه باستمرار، نظرا لكونه مجاورا لمحطة السكة الحديد، أو ملاصقا لها، ما يتسبب في وقف حركة المرور بشكل متكرر.

المهندس كامل الوزير وزير النقل والذي أبدى اهتماما كبيرا بالمشروع منذ توليه الوزارة، حيث زاره 3 مرات بداية من معاينة مكان المشروع في الرابع من شهر أبريل من العام الماضي، حيث وافق حينها على مطلب أهالي بني سويف بإنشاء كوبري فوق مزلقان ميدان المديرية، مؤكدا على تشكيل لجنة لاعتماد الميزانية اللازمة ليعمل في اتجاه واحد بالتبادل مع كوبري حارث، وأعقبها الزيارة الثانية للمشروع في منتصف شهر ديسمبر من العام ذاته لمتابعة بداية تنفيذ المشروع، قبل أن يتابع وزير النقل معدلات التنفيذ بالمشروع في زيارته الثالثة أمس الثلاثاء، مؤكدا خلال جولته على أن تكلفته تبلغ 90 مليون جنيه وطوله 540 مترا وعرضه 8 أمتار والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية شهر أغسطس القادم.

وترصد "الوطن " مراحل إنشاء المشروع بداية من اقتراحات كثيرة لحلول لرفع معاناة الأهالي في الانتظار أمام المزلقان الذي يقسم مدينة بني سويف إلى قسمين، أهمها إنشاء نفق أسفل المزلقان وترعة الإبراهيمية لتفادي المرور أمام من المزلقان، اقتراح آخر كان بنقل محطة السكة الحديد من مكانها الحالي، وآخر بمد رصيف محطة السكة الحديد لإبعاده عن المزلقان وتقليل زمن غلقه، إلا أن الدراسات الفنية من اللجان المتخصصة التابعة لمحافظة بني سويف وهيئة السكة الحديد، أشارت إلى صعوبة تنفيذ تلك الاقتراحات والاستقرار على إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بميدان الشهداء لربط شارع أحمد عرابي الذي يعد أهم الشوارع بقلب المدينة بشارع بورسعيد شمال المدينة.

وتتمثل أهمية الكوبري في حل مشكلة التكدس المروري الشديد بوسط بني سويف، ويخفض زمن الرحلة من وسط وجنوب المدينة إلى شمالها، مرورا بالجسات الاستكشافية وجسات التربة اللازمة للتصميم الإنشائي، وتذليل المعوقات وحل المرافق المتعارضة مع مسار الكوبري بالتوازي مع أعمال الخوازيق، خاصة مع وصول 2 ماكينة خوازيق، للبدء في الأعمال الإنشائية من قواعد وأعمدة خرسانية وغيرها.

ويبدأ مسار الكوبري بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي بميدان الشهداء ماراً بالطريق المؤدي للمزلقان السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي".