شريف منير ينشر صورة تجمعه بياسمين عبدالعزيز من كواليس "ونحب تاني ليه"

نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز من كواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"k والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق "منير" على الصورة: "ونحب تاني ليه؟!.. عبدالله وغالية".

يُذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وسمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور وتجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وخلال الأحداث تظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات التي تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.