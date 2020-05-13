الحلقة 19 من ونحب تاني ليه.. تعرض شريف منير لحادث سيارة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 19 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي بدأت بخطوات إيجابية ورسمية في علاقة غالية، مراد السويفي "كريم فهمي"، بذهابه لمنزلهم للتعرف على عائلتها والحديث مع والتها عائشة "سوسن بدر"، والتي كشفت له عن مخاوفها الشديدة تجاهه حينما أفصحت لها ابنتها عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهم، وموافقتها على طلبه في التقدم إليها.

مشادة كبيرة حدثت بين غالية وعبدالله الروبي"شريف منير"، لسؤاله عن طبيعة علاقتها بمراد، والتي انتهت بإعتذارها عن الفيلم التي تشاركه به وعدم استكماله.

لم يستطع عبدالله الروبي، تقبل فكرة زواج غالية من مراد السويفي، ما جعله يقرر العودة للقاهرة برفقة ميرنا" سمر موسى"، وتعرضهم لحادث سير، بعد ما فقد أعصابه لزواج "غالية" ولم يتبين وفاتهما أم أسفر الحادث لاصابتهما فقط.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.