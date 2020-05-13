ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بأسيوط إلى 170 حالة

أكدت الدكتورة إيمان علي محمد، مدير عزل المدينة الجامعية بأسيوط، ارتفاع حالات الشفاء المصابة بكورونا بعزل المدينة الجامعية وتم خروجهم من العزل وصل إلى 170 حالة تقريبا، وذلك خلال 28 يوما منذ افتتاح عزل المدينة الجامعية وبدء استقبال الحالات.

وأضافت مدير عزل المدينة الجامعية، في تصريحات صحفية، أنه جرى اليوم تنظيم حفل غنائي للترفيه عن مرضى فيروس كورونا بمعزل المدينة الجامعية وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحه بأسيوط.

ومن جانب آخر، أعلنت جامعة أسيوط إصابة الدكتور أحمد فتح الباب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة وزوجته ونجلته بالكورونا، وتم نقلهم لمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن عزل مستشفى الراجحي يضم حالتين لأساتذة بالجامعة وهم الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فتح الباب، بالإضافة إلى زوجته ونجلته متمنين من الله الشفاء العاجل لهم.