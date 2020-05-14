إجراء عدد من الجراحات الطارئة بمستشفى طور سيناء العام

أجرت الفرق الطبية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، عددا من الجراحات الطارئة بمستشفى طور سيناء العام، منها إجراء تثبيت كسر أعل الساق اليسرى لمصاب يعاني من كسر متفتت بالركبة، إثر تعرضه لإصابة شديدة نتيجة لحادث، وتدخل الفريق الطبي لإعادة الكسر أعلي الساق الي الشكل الطبيعي، من خلال تثبيت الكسر داخليا بشريحة ومسامير بمفصل الركبة اليسرى.

وقام الفريق الطبي للجراحة العامة، بإجراء جراحة عاجلة لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عام، يعاني من فتق إربي مختنق كاد أن يؤدي الي غرغرينة بالأمعاء، وتدخل الفريق الطبي بشكل عاجل لإجراء جراحة إصلاح للفتق المختنق للمريض.

كما نجح الفريق الطبي للنساء والتوليد بإجراء عدة ولادات قيصرية طارئة.

وأوضح الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة مستشفيات جنوب سيناء، أن هذه الجراحات الطارئة تأتي في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية، وإجراءات التعقيم ومكافحة العدوى اللازمة، حفاظًا على سلامة المرضي المترددين علي المستشفيات.

وقدم الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، الشكر لجميع أعضاء الفرق الطبية، مشيدا بدورهم في الحفاظ على سلامة المرضى، ودورهم البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.