محافظ الشرقية: محدش هيركب ميكروباص بدون كمامة والغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على غرامة المحافظة الجديدة على السائقين، التي قد تصل لـ5 آلاف جنيه، كعقوبة لعدم ارتداء السائقين للكمامات، بأنه تم تعميم القرار على كل المواقف الرسمية: "الغرامة هتدفع فوري 100 جنيه، ومع تكرار السائق للمخالفة، سيتم رفع الغرامة عليه حتى 5 آلاف جنيه، وتأثير الغرامة الفورية مؤلم".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة تواصلت مع نقابة الصيادلة بالمحافظة، لتوفير تلك الكمامات بسعر تجاري، وسيتم توفيرها في المواقف: "محدش هيركب بعد كده إلا وهو لابس الكمامة"، موضحا أن هناك إجراءات صارمة، ستطبق لتنفيذ هذا من مشرفي المواقف ومباحث المرور: "الأمور دلوقتي محتاجه صرامة وتطبيق شديد للقانون".

وأكد أن ذلك القرار، سيعمم على 27 موقف تابع للمحافظة بداية من يوم الأحد المقبل، وتم توزيع القرار على جميعهم منذ أمس، مع التأكيد على تطبيق القرار، مشيرا إلى أن القرار سيتم خلاله التنسيق مع إدارات المرور المختلفة، للتأكد على اتخاذ السائقين الإجراءات الوقائية على الطريق، وتوقيف من يخالف ذلك خلال الرحلة: "هنحاول نتابع تنفيذ القرار لحد ما يتعود الناس على أنه أسلوب اللي نتبعه خلال تحركاتنا القادمة، وتزامنا مع سعي الحكومة لرفع الحظر خلال فترة الأعياد المقبلة".