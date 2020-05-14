8 ركعات و45 دقيقة.. تفاصيل أول صلاة تراويح وتهجد بالأزهر هذا العام

فتح الجامع الأزهر الشريف، أبوابه لبث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة، لضمان سلامة العاملين به.

ونقلت اذاعة القرآن الكريم، الصلاة، وشملت 8 ركعات إضافة لثلاث ركعات شفع ووتر، كما نقلت الصلوات، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت صلاة التراويح، تعاون مشترك بين أئمة المسجد، وقراء إذاعة القرآن الكريم، حيث شارك إمامان من المسجد قراء الإذاعة يوميا، في نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح.

وأكد الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر لـ"الوطن"، أن إذاعة القرآن الكريم، نقلت صلاة العشاء والتراويح فقط، أمام صلاة التهجد، فتم بثها عبر صفحات الأزهر على السوشيال ميديا، وستكون صلاة التهجد 8 ركعات فقط.

فيما قال الدكتور حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إنّ الشيخ حجاج هنداوي كان إمام أول صلاة التراويح أمس، من مسجد الجامع الأزهر، والمدة الزمنية للبث من 45 دقيقة حتى 60 دقيقة.

وقالت وزارة الاوقاف في بيان لها، إنه في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص لمدة عشرة أيام متتابعة، يتم الانتقال إلى الجامع الأزهر، لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع، أنه لا صلاة تراويح من مسجد عمرو بن العاص حتي نهاية رمضان، وعلة فتح مسجد عمرو العاص للصلاة، كانت إعطاء جو روحاني من خلال بث التروايح من خلال الاذاعة، والبث من عمرو بن العاص أو الجامع الأزهر أيهما هو نفس الهدف، علما بأن هذا الأمر، تم في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، من بداية عملية نقل البث، ويؤكد أن هدف رؤية المؤسسات الدينية، سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، واحدة في التعامل مع الظروف الراهنة.