11 ركعة تنقلها إذاعة القرآن.. كواليس بث صلاة التراويح من الجامع الأزهر

يبدأ بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر، اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.

وكشف الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر، لـ"الوطن"، كواليس نقل الصلاة، قائلا إن صلاة التراويح ستنقل عبر اذاعة القرآن الكريم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وستكون الصلاة عبارة عن 8 ركعات إضافة لثلاث ركعات شفع ووتر.

وأضاف أن البث سيكون عبر اذاعة القرآن الكريم، ومشيرا إلى أن شعائر الصلاة ستنقل مباشرة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماع: "فيس بوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر"، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

وأكد أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين أئمة المسجد، وقراء إذاعة القرآن الكريم، حيث يشارك إمامان من المسجد قراء الاذاعة يوميا في نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح.

أوضح المدير العام للجامع الأزهر أن إذاعة القرآن الكريم ستنقل صلاة العشاء والتراويح فقط، أمام صلاة التهجد فستبث عبر صفحات الأزهر على السوشيال ميديا، وستكون صلاة التهجد 8 ركعات فقط.

ويأمل الأزهر في أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد، وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.