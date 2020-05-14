نقابة القراء تشكر الأوقاف: تكريم اسم الطبلاوي يشمل أهل القرآن جميعا

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن مجلس إدارة النقابة، يتوجه بعظيم الشكر والامتنان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على اهتمامه البالغ ودعمه المستمر للنقابة، وأهل القرآن جميعا.

جاء ذلك عقب تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية- ومجلس الإدارة الحالي، بتسيير أعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية، وإجراء الانتخابات في غضون 6 أشهر.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد، إن مجلس النقابة إذ يشكر الوزير محمد مختار جمعة على هذه الثقة، ووقوفه الدائم إلى جانب أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

ومجلس إدارة النقابة، لم ولن ينسى دعم الدكتور الوزير للنقابة وأصحاب المعاشات.

كما يشكره على تلك اللفتة الكريمة، حينما حرص الوزير على تكريم اسم الشيخ الطبلاوي، بإطلاق اسمه على أكبر المراكز القرآنية بديوان عام الوزارة، وهذا التكريم نعتبره تكريما لجميع أهل القرآن الكريم بمصر.