وزير الأوقاف يكلف مجلس نقابة القراء بتسيير الأعمال 6 أشهر

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجلس نقابة القراء الحالي، بتسيير أعمال النقابة وكلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات.

كما كلّف وزير الأوقاف، المجلس بعقد اجتماع عاجل عقب عطلة عيد الفطر، بأعضائه الحاليين لتحديد مواعيد انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد، على أن تتم الانتخابات بجميع مراحلها في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2020م، على أن يوافى مجلس النقابة الحالي، الوزير بمواعيد إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر من تاريخه.