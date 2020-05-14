تأكيدا لـ"الوطن".. فارس كرم يعلن زواجه بعد شهر من النفي

بعد شهر من النفي وتكذيب خبر الزواج، أعلن الفنان اللبناني فارس كرم خبر زواجه من فتاة لبنانية بدون إعطاء تفاصيل عن تلك الزيجة، بعد أن حل ضيفا على "راديو روتانا" خلال الساعات الماضية.

كانت "الوطن"، قد انفردت حسب تأكيدات مصادر لبنانية، بخبر الزواج، في حين كان مكتب فارس كرم قد نفى كافة الأخبار وأشار إلى أنها مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.

مصادر: زواج فارس كرم سرا فى بيروت

وتزوج "فارس" منتصف الشهر الماضي من فتاة تدعى هبة عزيز فى سرية تامة، بإحد الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأحيا العرس الذي أقيم في نطاق ضيق للغاية الفنان وائل كفوري.