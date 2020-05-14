رئيس حي وسط الإسكندرية يحرر محضر ضد مخالف يحول شقته لكافيه

قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه كان يوجد لجنة مشتركة بين الحي وقسم الشرطة المختص وأثناء تواجد اللجنة للإشراف على إتمام إجراءات الحظر المتبعة وأثناء ذلك ورد إلينا بلاغ عن وجود شقة يوجد بها كافية وهذا مخالف لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي والكافيهات وما يماثلها من محال ومنشآت وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19.

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنه على الفور تم إتخاذ قرار بالغلق وعمل محضر في قسم الشرطة للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه لمخالفته القرار رقم 939 الصادر من مجلس الوزراء.

وتابع، أن المخالف استخدم نوع من التموية وأن الشقة من الخارج تظهر للعيان بأنها شقة سكنية ولكن من الداخل يحولها لكافية ويقدم فيها المشروبات وهذا مخالف لكافة التعليمات، مؤكداً أننا نريد الحفاظ على صحة المواطنين، "لكن في ناس تصر على أنها تأتي من الأبواب الخلفية، وتم غلق الشقة وتشميعها بالشمع الأحمر وعمل محضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله".