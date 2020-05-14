إخواني منشق: ابن تيمية إمام التطرف والإرهاب منذ عصره وحتى الوقت الحالي

أثنى إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية على مسلسل الاختيار في حلقته العشرين، مؤكدا أنه ناقش قضيتين مهمتين هما الاٍرهاب في ليبيا وتطرف ابن تيمية.

وقال ربيع، لـ"الوطن"، إن الإرهابيين اعتبروا ليبيا يثرب العصر واتخذوا أراضيها قاعدة لمواجهة الدولة المصرية جيشا وشعبا ومؤسسات، مضيفا أنه في هذا السياق نتذكر أن التنظيم الدولي لقطعان الإخوان المارقين قال بعد فض بؤرتي رابعة والنهضة الإجراميتين في أغسطس 2013 إن معركته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ليبيا ومن يومها وهم يجمعون كل لقطاء الإرهاب من كل مكان في العالم من سوريا وأفغانستان واليمن وغيرهم ويشحنوهم كمرتزقة إلى ليبيا.

وأشار إلى أن المكلف بهذه المهمة هو عضو التنظيم الدولي رجب طيب أردوغان رئيس الدولة التركية، موضحا أن سقوط ليبيا في مستنقع الفوضى الإرهابية يجعلها ميدان لكل إرهابيي العالم ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري ويكون بمثابة حرب استنزاف طويلة لمقدرات الدولة المصرية.

وهاجم الإخواني المنشق ابن تيمية، مؤكدا أن ابن تيمية ليس فقيه مجاهد مفترى عليه ويجب أن نفهم الفتاوى التي أطلقها من خلال مجال الفتوى فهي بلا أي منطق علمي، ويتم تسويق هذه الأفكار وتظل شبهات الإرهابيين التكفيريين في المسلسل واستغلالهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية بلا ردود علمية دامغة.

وتابع أنه يجب أن نحيل المشاهد إلى دراسات عن ابن تيمية تفند فكره وآرائه.