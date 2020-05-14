7 وكالات للأمم المتحدة  تطالب بهدنة في ليبيا لمكافحة كورونا

طالبت 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة بهدنة في ليبيا لمكافحة كورونا حسبما أفادت قناة "العربية".

وأعلنت إيطاليا، أمس الأربعاء، عن انعقاد اجتماع افتراضي على مستوى كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، وهي مجموعة عمل دولية مكرسة للأزمة الليبية، بدأت مع مؤتمر برلين في شهر يناير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، وفقًا لمذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية، أن الاجتماع سمح بتبادل التقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وبشأن خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار بين الليبيين ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ونوهت المذكرة بأن المبادرة الإيطالية (الدعوة للاجتماع عبر الفيديو كونفرانس) تأتي للتأكيد على مركزية لجنة المتابعة كمنتدى للحوار السياسي والدبلوماسي حول ليبيا، وكذلك عزم روما على مواصلة لعب دور مركزي وإيجابي في الملف الليبي حتى في ظل الجائحة الحالية في وقت وصلت فيه الأعمال العدائية إلى حدة جديدة وعنيفة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو حضر الجلسة الختامية للاجتماع، وهو الثالث من نوعه، للجنة المتابعة، الذي ترأسه المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير سيباستيانو كاردي وممثل للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بمشاركة 18 وفداً لدول ومنظمات دولية معنية بصورة مباشرة بالملف الليبي.