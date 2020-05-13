ممثل "الأمم المتحدة للسكان" بمصر: ندعم النساء الحوامل في مواجهة كورونا

شدد ألكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ساشا، في مقطع فيديو، نشرته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، إن الصندوق قرر استمرار دعم السيدات والفتيات مع ظروف انتشار المرض، مشيرًا إلى أن الأولوية للنساء الحوامل في فحص الفيروس، بخاصة إذا ظهرت أعراض عليهن.

وتابع، أن الخدمات متاحة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، موضحًا أن الصندوق يتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات أخرى من أجل التأكد من حماية المرأة، لافتًا إلى أن الصندوق يهتم بالبرامج المعدة بالشباب.

وحذر، من انتشار خطأ شائع وهو أن الشباب لا يمكن أن يتأثروا بفيروس كورونا، ومن ثم يتعاون الصندوق مع شبكات شبابية مثل شبكة تثقيف الأقران.