لأول مرة.. هيئة الكتاب تذيع ندوة سعد الدين وهبة الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إذاعة ندوة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، يوم الجمعة المقبل، عبر قناة الهيئة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت ندوة الكاتب سعد الدين وهبة، أقيمت خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، وتعرض للمرة الأولى يوم الجمعة المقبل، عبر قناة الهيئة العامة للكتاب، على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ugoh4xPA-6U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Hw4c7HAIrq-e5kmqM9evppYnADmubUI6rH6nEuQHgktvtWsCGb_BANXs

يذكر أن الهيئة العامة للكتاب، تعرض العديد من اللقاءات الثقافية والندوات النادرة، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "الثقافة بين إيديك .. خليك في البيت"، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.